Росавиация уточнила, насколько сократится число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Росавиация уточнила, насколько сократится со вторника, 31 марта, количество рейсов, организуемых для возвращения россиян из-за рубежа.

"Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт "Шереметьево" с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки. Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах РФ, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, график вывоза россиян из иностранных государств может быть дополнен "по решению правительства РФ".

О том, что Россия со вторника сокращает число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран, ранее в понедельник заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих по итогам заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Необходимость сокращения рейсов в моменте требуется для того, чтобы мы могли максимально полно с теми гражданами, которые прилетают, каждого внимательно и подробно отработать", - пояснял министр.

По данным Росавиации, с 20 по 30 марта в РФ вернулось 155 866 граждан России, в том числе 14 948 из стран, с которыми воздушное сообщение прекращено или ограничено. 29 марта было выполнено 66 чартерных рейсов из иностранных государств в Россию, перевезено 8 124 россиянина.