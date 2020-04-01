Голикова заявила, что завозные случаи остаются основной причиной коронавируса в РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Основной причиной заболеваемости в России коронавирусом по-прежнему остаются завозные случаи из-за рубежа. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства в среду.

"Как и было в первые дни, все-таки по-прежнему превалируют завозные случаи и контактные лица по завозной инфекции", - сказала Голикова.

"Наибольшее количество заболевших у нас сейчас зафиксировано на 100 тысяч населения в городе Москве, Республике Коми, Республике Бурятия, Санкт-Петербурге и Московской области. При этом следует отметить, что рост числа выявленных заболеваний происходит и в связи с тем, что мы наращиваем тестирование на новую коронавирусную инфекцию", - пояснила она.

По словам Голиковой, число проведенных исследований по состоянию на вчерашний день превысило 460 тысяч. "Мы находимся в тройке ведущих стран по количеству тестируемых граждан", - отметила она.

Вице-премьер пообещала и дальше увеличивать количество тестирований.

Она напомнила, что сегодня заболеваемость коронавирусом зафиксирована в 75 регионах страны - 2777 случаев, 440 - прирост за последние сутки.

"То есть количество граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последнее сутки возросло на 18,8%. К сожалению, у нас на вчерашний день умерло 24 человека. Выздоровело 190 человек", - сказала Голикова.