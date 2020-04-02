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Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Главный редактор пермской газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова, которая умерла 31 марта в больнице от пневмонии, была заражена коронавирусом, сообщил телеграм-канал "Стоп коронавирус. Пермь". Положительный результат ее анализов Минздрав Пермского края подтвердил изданию "59.RU".

Пандемия коронавируса

"Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!", - заявил через пресс-службу врио губернатора края Дмитрий Махонин.

Он поручил Минсоцразвития связаться с родственниками умершей и помочь им, а также поручил установить, изолировать проверить всех, кто с Петровой контактировал.

Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран". "Все контактировавшие с Анастасией определены, они находятся в изоляции и у них взяли мазок на коронавирусную инфекцию", - сказала Мелехова. По ее словам, первый результат анализа Петровой "был сомнительный", поэтому материалы были направлены в федеральный центр для повторного анализа.

Петрова в соцсетях сообщала, что контактировала с приехавшими из Европы. Ее госпитализировали 24 марта. По ее словам, в ночь на 23 марта у нее резко поднялась температура до 38,4 градусов, болело горло и был сильный кашель. По ее словам, у нее было три контакта с прибывшими из-за рубежа, однако на тот момент "все прилетели больше чем 14 дней назад".

Последнюю запись журналистка оставила в соцсети 24 марта. Тогда она сообщила, что к ней пришли реаниматологи с аппаратом ИВЛ. "Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще - в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что - они рядом и будут через пять минут. Если мне станет хуже", - сообщила она.

Всего в Пермском крае подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции, двое заболевших умерли.

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Мумбаи, Индия
Пермский край Минздрав Дмитрий Махонин Анастасия Петрова

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