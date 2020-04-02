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В России вновь "заминировали" несколько самолетов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Неизвестные сообщили о минировании нескольких самолетов, в том числе находящихся в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово".

Сообщение пришло по электронной почте, сказал "Интерфаксу" информированный источник, отметив, что сейчас по ним проводится проверка.

В пресс-службе аэропорта "Кольцово" отказались от комментариев.

В марте неизвестные неоднократно сообщали о минировании пассажирских самолетов, но эти угрозы были ложными.

Екатеринбург Кольцово

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