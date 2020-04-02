Сообщения о минировани нескольких самолетов в РФ оказались ложными

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - На самолетах, о минировании которых сообщили неизвестные, опасных предметов не обнаружено, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Ранее сообщалось об анонимном сигнале о минировании нескольких самолетов, в том числе находящихся в аэропорту Екатеринбурга. Проводились проверочные мероприятия.

В марте неизвестные неоднократно сообщали о минировании пассажирских самолетов, но эти угрозы были ложными.