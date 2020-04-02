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Журналисты и телевещатели попросили Мишустина о помощи отрасли в числе приоритетных

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) и Национальная ассоциация телевещателей (НАТ), куда входят более 600 федеральных и региональных вещательных компаний, просят премьер-министра Михаила Мишустина включить СМИ в список отраслей на приоритетную поддержку правительства.

"Падение рекламного рынка уже сейчас поставили многие СМИ на грань выживания. Как и другие социально-ориентированные отрасли бизнеса, медиа сегодня нуждается в помощи", - говорится в обращении за подписью председателя СЖР Владимира Соловьева и президента НАТ Эдуарда Сагалаева, текст которого опубликован на сайте Союза.

Авторы просят премьер-министра "оказать содействие во включении СМИ в список отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку правительства РФ".

Также они предлагают рассмотреть возможность принятия ряда мер, которые, по их мнению, позволят облегчить деятельность вещателей. Во-первых, предлагается введение моратория на проверки по исполнению лицензионных условий и отказ от штрафов за формальные нарушения при осуществлении вещательной деятельности.

"Прямо в эти дни, в том числе нерабочие, введение которых связано с распространением коронавирусной инфекции, проходят проверки ряда СМИ и выносятся штрафы за формальные нарушения", - отмечается в обращении.

Во-вторых, предлагается отменить устаревшую норму ч. 3 ст. 12 ФЗ "Об обязательном экземпляре документов", предписывающей обеспечение отправки материалов телеканалов в филиал ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" ("ВГТРК") "Гостелерадиофонд" в срок не позднее чем через месяц со дня их выхода в эфир.

"Это требование является дополнительной, нецелесообразной нагрузкой на все телеканалы и постоянно требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов и денежных средств на его исполнение", - поясняется в документе.

Третьей мерой могла бы стать отсрочка или отмена арендной платы государственным арендодателям, как минимум, в течение 2020 года, считают в отрасли.

В нем подчеркивается, что в ситуации кризиса, вызванного вирусом COVID-19, как никогда важна работа журналистов в регионах России, объективное информирование граждан о ходе противовирусной кампании и адекватное освещение принимаемых властями мер.

"Особо хотелось бы обратить внимание, что зарегистрированные средства массовой информации: теле-радио каналы, пресса, интернет-издания продолжают работу в круглосуточном режиме, максимально полно и взвешенно освещая ситуацию в своих регионах, России и мире, призывая граждан соблюдать меры, необходимые для снижения темпов развития пандемии коронавируса",- говорится в обращении.

Между тем, кризис с падением рынка рекламы "выбил основные источники дохода региональных вещателей", поставив отрасль "на грань выживания". При этом, напоминается в обращении, СМИ - отрасль, в которой фонды заработной платы составляют большую часть расходов.

"Выплата зарплат стала трудноразрешимой задачей для огромного числа наших коллег. В ситуации вынужденной экономии десятки тысяч профессионалов могут остаться без работы, а жители - без надлежащего, взвешенного и объективного информирования о ситуации в регионах, стране, мире",- говорится в обращении.

Михаил Мишустин Владимир Соловьев Эдуард Сагалаев

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