Чиновники пообещали расширить список системообразующих организаций для России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития расширит недавно утвержденный список российских системообразующих предприятий, дополнительный перечень уже соствлен и его сейчас обсуждают, сказали в пресс-службе ведомства. Пока в списке 646 компаний.

Новый список был составлен с учетом предложений отраслевых министерств, институтов развития и ассоциаций.

Порядок мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций подготовлен и направлен на согласование в ответственные федеральные органы исполнительной власти, добавили в министерстве.

20 марта правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердило список системообразующих организаций, финансовое состояние которых власти будут отслеживтаь в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса - и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.

Список системообразующих предприятий появился в кризис 2008 года, когда десятки крупных компаний оказались одномоментно отрезаны от кредитных ресурсов, и государству пришлось задуматься об их спасении. В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций, периодически рассматривая на заседаниях правкомиссии вопросы оказания поддержки этим компаниям.

В перечень системообразующих предприятий в 2008 году включили чуть более 300 компаний, в 2015 году список сократился до примерно 200. На фоне кризисных явлений в мировой экономике, связанных с пандемией коронавируса, правительство решило обновить список: соответствующее поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал 10 марта.

Помимо возможности претендовать на господдержку, присутствие в перечне также, вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода - такой пункт есть в проекте постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития.

Премьер-министр Михаил Мишустин 30 марта подписал распоряжение о мониторинге финансово-экономического состояния системообразующих предприятий страны. Согласно этому распоряжению, отраслевые ведомства и госкорпорации должны будут обеспечить предоставление в государственную информационную систему промышленности и в систему топливно-энергетического комплекса соответствующих значений показателей системообразующих компаний.

На основании информации из этих систем Минпромторг и Минэнерго будут готовить отчеты по мониторингу организаций, а Минэкономразвития формировать сводный отчет и направлять в правительство для принятия возможных решений по поддержке.

Действующий на данный момент список из 646 позиций опубликован на ленте "Интерфакса" в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности (в такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства на прошлой неделе).