РПЦ попросила не переживать из-за отмены "пасхальных" маршрутов на кладбища

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Московской городской епархии попросили жителей столицы не расстраиваться из-за отмены специальных автобусных маршрутов до кладбищ на Пасху (19 апреля), и напомнили, что возможность помолиться у могил родных и близких появится в другое время.

"В церкви не существует предписаний для посещения кладбищ в пасхальные дни. Это народная традиция, не имеющая никакой связи с богослужением или с церковным, христианским пониманием необходимости молитвы об усопших", - сказал в четверг "Интерфаксу" глава Информационной комиссии епархии, священник Александр Волков.

Он признал, что неплохо в весенние дни, когда сошел снег, приехать на могилы предков и привести их в порядок, но подчеркнул, что не нужно эту необходимость связывать именно с пасхальными днями. "Эта традиция так или иначе укоренена в нашем народе, и именно исходя из этого, власти регулярно организуют, в том числе, транспортную доступность кладбищ в послепасхальные дни. Но с точки зрения именно церковного восприятия нет никакой разницы, когда посещать кладбища - до Пасхи, после Пасхи или в мае-июне", - добавил священник.

По его мнению, с учетом нынешней ситуации решение властей не пускать на Пасху автобусы в сторону кладбищ - вполне разумная и понятная мера. Всем, кто привык навещать могилы именно в эти дни, представитель Московской епархии предложил немного подождать, когда снимут все ограничения, и уже после этого ехать на кладбища.