Пензенский губернатор отдаст месячную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что перечислит свою месячную зарплату в фонд поддержки борьбы с коронавирусом, который власти региона создали вместе с бизнесом.

По его словам, в фонд уже начали поступать пожертвования "от промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, простых граждан".

Создать фонд предложили руководители нескольких компаний. Они предложили использовать собранные деньги для поддержки людей, оказавшихся в трудной ситуации, или для помощи больницам.

По последним данным, в Пензенской области 16 человек с коронавирусом находятся в больницах. Умер один из заболевших.