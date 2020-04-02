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Пензенский губернатор отдаст месячную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что перечислит свою месячную зарплату в фонд поддержки борьбы с коронавирусом, который власти региона создали вместе с бизнесом.

Пандемия коронавируса

По его словам, в фонд уже начали поступать пожертвования "от промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, простых граждан".

Создать фонд предложили руководители нескольких компаний. Они предложили использовать собранные деньги для поддержки людей, оказавшихся в трудной ситуации, или для помощи больницам.

По последним данным, в Пензенской области 16 человек с коронавирусом находятся в больницах. Умер один из заболевших.

Фотохроника 1 апреля

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Лев принимает солнечную ванну в зоопарке польского Войцехова. Из-за распространения коронавируса у зоопарка заканчиваются деньги на содержание животных.
Пензенская область Иван Белозерцев

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