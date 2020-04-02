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Режим самоизоляции введен во всех регионах Урала

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Тюменская область последней из регионов Уральского федерального округа ввела режим самоизоляции.

"Только что подписал постановление о введении в Тюменской области режима самоизоляции с 3 апреля", - сообщил глава региона Александр Моор в четверг в своем видеообращении, размещенном в соцсетях.

Он также добавил, что систему спецпропусков в регионе пока вводить не планируется.

Как сообщает региональный оперативный штаб, в Ханты-Мансийском автономном округе режим обязательной самоизоляции введен с 31 марта. "Несоблюдение режима самоизоляции может повлечь за собой административную или уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции объявлен в Челябинской, Курганской, Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Всего на 2 апреля в регионах УрФО подтверждено 76 случаев заражения новым коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с 28 марта по 10 апреля для тех, кто старше 65 лет, и тех, кто имеет хронические заболевания, вводится режим самоизоляции. Кроме того, с начала этой недели введен запрет на посещение парков и скверов, с 31 марта началась блокировка транспортных карт у школьников, студентов и пенсионеров.

В воскресенье вечером, 29 марта, власти Москвы объявили, что с 30 марта в городе вводится режим обязательной самоизоляции. Вслед за столицей аналогичный режим начали вводить и другие регионы России.

Кроме того, с 30 марта временно закрыта граница России.

Уральский федеральный округ УрФО Тюменская область

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