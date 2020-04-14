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Суд 15 мая рассмотрит иск свердловского адвоката о незаконности самоизоляции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге адвокат Антон Мамаев оспорил в суде некоторые положения указа свердловского губернатора Евгения Куйвашева о режиме самоизоляции. Свердловский областной суд принял иск к производству и рассмотрит его 15 мая, рассказал заявитель.

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Юрист указал в иске, что положения указа нарушают его конституционное право на свободу передвижения. Также он отмечал, что "осуществление профессиональной адвокатской деятельности в режиме полной домашней самоизоляции значительно затруднено".

Куйвашев в конце марта ввел в Свердловской области режим самоизоляции, обязав жителей региона оставаться дома и выходить только из крайней необходимости. Режим был введен с началом первой нерабочей недели, объявленной президентом России.

7 апреля Минюст призвал губернаторов не мешать адвокатам и нотариусам работать и признать их удостоверения достаточным пропуском для выхода из дома.

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Сеул, Южная Корея
коронавирус Евгений Куйвашев Свердловская область Антон Мамаев

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