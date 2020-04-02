Онкопациентов НМИЦ Блохина, где у сотрудницы нашли коронавирус, будут лечить другие врачи

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пациентов отделения химиотерапии НМИЦ онкологии имени Блохина, где у сотрудницы был выявлен коронавирус, продолжат лечить врачи из других отделений, сообщили в пресс-службе НМИЦ.

"Пациенты, которые в данный момент проходят лечение в отделении лекарственных методов лечения (химиотерапевтическом) №3, изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение, лечебные мероприятия осуществляются сотрудниками других отделений химиотерапии НМИЦ. Для врачей предусмотрена специальная защитная одежда. Перемещение данных сотрудников по Центру ограничено", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Вместе с тем шестеро пациентов отделения, контактировавшие с зараженным сотрудником взяты под особый контроль, все жизненные показатели отслеживаются в круглосуточном режиме.

"Пациенты изолированы в палатах, никаких признаков заражения ни у кого из них на данный момент нет. У всех будут взяты анализы на коронавирус. Основное лечение временно приостановлено, но в дальнейшем будет продолжено", - отмечают в пресс-службе.

Там сказали "Интерфаксу", что прерывание лечения для этих шестерых пациентов безопасно, и оно будет отложено максимум на неделю.

1 апреля Роспотребназдор сообщил руководству НМИЦ о положительном тесте на COVID-19 у одного сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического). Сотрудник находится на больничном с 25 марта, сейчас его состояние удовлетворительное, дыхательной недостаточности нет, отметили в пресс-службе.

Со 2 апреля приостановлена госпитализация первичных пациентов в отделение. Сотрудники распущены на карантин, каждому сделают тест на коронавирус, сказали в пресс-службе.

С начала пандемии в центре отменены все массовые мероприятия, сотрудники старше 65 лет переведены на работу из дома с сохранением зарплаты, на входе в здание всем входящим измеряют температуру, сотрудники с повышенной температурой на работу не допускаются.

У пациентов консультативно-диагностического отделения собирают расширенный эпиданамнез, включающий сбор данных о контактах с больными коронавирусом и о посещении территорий, где зарегистрированы случаи заболевания. На время карантина также запрещен проход посетителей к пациентам круглосуточного стационара. Посещения разрешены только в особых случаях для родственников тяжелых больных и при принятии всех мер безопасности.

Родителям пациентов НИИ детской онкологии и гематологии, находящимся с детьми в стационаре, запрещено покидать территорию НМИЦ.

Все помещения Центра убираются по дезинфекционному режиму, концентрация дезсредств при обработке поверхностей увеличена в три раза, также увеличена кратность обработки поверхностей.