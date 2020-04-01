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У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

В отделение химиотерапии временно остановлена госпитализация

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) им. Блохина в Москве приостановлена госпитализация в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе онкоцентра.

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что заболевшая сотрудница уже неделю находится на самоизоляции.

На вопрос о том, будут ли пациенты из этого отделения переведены в другие больницы или их лечение отложат, в пресс-службе обещали ответить в четверг.

В настоящее время в НМИЦ выясняют, с кем сотрудница контактировала из коллег и пациентов, их тестируют на коронавирус, пациентов отделения просят соблюдать изоляционный режим.

НМИЦ имени Блохина Москва

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