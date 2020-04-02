Рогозин сообщил, что запуск модуля "Наука" для МКС состоится в 2021 году

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен к Международной космической станции (МКС) в начале 2021 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Идут "непрерывные испытания Многофункционального лабораторного модуля #МЛМ для российского сегмента #МКС перед отправкой его на Байконур. Специалисты надеются закончить работу в мае. Далее - электроиспытания непосредственно на космодроме и пуск в начале следующего года", - написал Рогозин в своем твиттере.

Ранее Рогозин сообщал, что запуск модуля должен пройти в конце 2020 - начале 2021 года.

В феврале глава Центра Хруничева Алексей Варочко сообщал, что модуль должен быть отправлен на Байконур 19 марта. По его словам, специалисты ведут работу по замене оборудования на модуле.

МЛМ "Наука" - один из предполагаемых модулей российского сегмента МКС, создаваемый ГКНПЦ имени Хруничева на основе дублера модуля "Заря" - ФГБ-2. Строительство модуля началось в 1995 году. Он должен стать одним из самых больших модулей на всей Международной космической станции.

Модуль может вырабатывать кислород на шестерых человек, а также регенерировать воду из урины. Модуль "Наука" будет оснащен санузлом, то есть с ним российские космонавты получат второй туалет. С помощью специальной шлюзовой камеры, установленной на одном из боковых портов МЛМ, и европейского манипулятора ERA может производиться перенос оборудования и материалов из герметичной части станции на ее поверхность, без необходимости осуществлять выход в открытый космос.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".