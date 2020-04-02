Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Рогозин сообщил, что запуск модуля "Наука" для МКС состоится в 2021 году

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен к Международной космической станции (МКС) в начале 2021 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Идут "непрерывные испытания Многофункционального лабораторного модуля #МЛМ для российского сегмента #МКС перед отправкой его на Байконур. Специалисты надеются закончить работу в мае. Далее - электроиспытания непосредственно на космодроме и пуск в начале следующего года", - написал Рогозин в своем твиттере.

Ранее Рогозин сообщал, что запуск модуля должен пройти в конце 2020 - начале 2021 года.

В феврале глава Центра Хруничева Алексей Варочко сообщал, что модуль должен быть отправлен на Байконур 19 марта. По его словам, специалисты ведут работу по замене оборудования на модуле.

МЛМ "Наука" - один из предполагаемых модулей российского сегмента МКС, создаваемый ГКНПЦ имени Хруничева на основе дублера модуля "Заря" - ФГБ-2. Строительство модуля началось в 1995 году. Он должен стать одним из самых больших модулей на всей Международной космической станции.

Модуль может вырабатывать кислород на шестерых человек, а также регенерировать воду из урины. Модуль "Наука" будет оснащен санузлом, то есть с ним российские космонавты получат второй туалет. С помощью специальной шлюзовой камеры, установленной на одном из боковых портов МЛМ, и европейского манипулятора ERA может производиться перенос оборудования и материалов из герметичной части станции на ее поверхность, без необходимости осуществлять выход в открытый космос.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

МКС Роскосмос МЛМ Наука

Новости

Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Глава Коми подал в отставку

Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля

Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля

Сбербанк и Mail.ru Group станут совладельцами сервиса доставки "Самокат"

Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться

Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД

Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД

Генпрокуратура попросила наказать "Эхо Москвы" за фейк о коронавирусе

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');