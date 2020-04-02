Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.

"Нет, разговора не было", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

О том, что такой разговор состоялся, в четверг в твиттере написал президент США Дональд Трамп.

"Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и ожидаю, что они будут сокращать примерно на 10 млн баррелей, и возможно, значительно больше, что, если произойдет, будет великолепно для нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.