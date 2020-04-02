Саудовская Аравия готова снизить добычу нефти до 9 млн б/с при участии стран G20

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия готова ограничить свою добычу нефти уровнем ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям, пишет WSJ со ссылкой на представителей королевства.

В марте Саудовская Аравия добывала 9,8 млн б/с, однако после развала сделки ОПЕК+ объявила о планах поставить на мировой рынок 12,3 млн б/с и поддерживать этот уровень как можно дольше.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохамедом бен Сальманом, который разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, и теперь ожидает, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн б/с и даже больше, до 15 млн б/с.

Однако пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что такой разговор состоялся. "Нет, разговора не было", - сказал "Интерфаксу" Песков. Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли планы провести такую беседу. "Пока нет", - сказал Песков.

Представитель королевства, знакомый с ситуацией, также сказал WSJ, что разговоры о 10 млн б/с и выше были преувеличением, отметив, что в лучшем случае, снижение может составить 6 млн б/с. "Я не уверен, как он (Трамп - ИФ) достиг таких цифр и какие страны имел ввиду", - сказал чиновник.