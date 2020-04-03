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Выборы губернатора Камчатки пройдут 13 сентября

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выборы губернатора Камчатского края пройдут, как и планировалось, в единый день голосования 13 сентября 2020 года, сообщила агентству "Интерфакс" председатель избирательной комиссии региона Инга Иринина.

"У нас на единый день голосования 2020 года была назначена плановая кампания по выборам губернатора Камчатского края. Ничего не изменилось", - сказала Иринина.

Как сообщалось, в пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил о том, что он уходит в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую должность. Заявление об отставке Илюхин подал на имя президента.

58-летний Владимир Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он официально вступил в должность губернатора Камчатского края 3 марта 2011 года. Был переизбран на этот пост в сентябре 2015 года. Срок его полномочий заканчивался в 2020 году.

Камчатка

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