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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
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Что случилось этой ночью: пятница, 3 апреля

Москвичам разрешили перемещаться по городу при крайней необходимости, ФСБ предложила убрать из сети данные о поездках руководства за границу, Чечня ввела комендантский час

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн. Рекордное количество выявленных случаев заражения вирусом насчитывается в США - свыше 235 тыс. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 50 тысяч. Самое высокое количество летальных исходов пациентов с коронавирусом зафиксировано в Италии - более 13,9 тыс. Свыше 210 тыс. заболевших выздоровели.

- Поездки на такси и личном авто в другой район Москвы разрешили при крайней необходимости. В штабе уточнили, что москвичей могут останавливать сотрудники правоохранительных органов и уточнять цель поездки. С собой рекомендовали носить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

- Трамп прокомментировал поставку медпомощи от РФ в США. Россия предоставила США высококачественное медицинское оборудование, заявил президент страны. По его словам, отправка Россией медицинской помощи США - "очень красивый жест со стороны Путина".

- ФСБ предложила убрать из интернета данные о международных поездках руководства. Проект указа предусматривает пересмотр перечня необходимой для раскрытия информации. Сейчас он содержит "избыточную информацию, либо информацию, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов Федеральной службы безопасности".

- Роспотребнадзор дал 12 советов по дезинфекции дома на время пандемии COVID-19. Дезинфекцию помещений во время пандемии коронавируса следует начинать с дверных ручек и выключателей, рекомендовали в ведомстве.

- В Чечне вводится комендантский час из-за коронавируса. Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах республики.

- Губернатор Камчатки Илюхин заявил об уходе в отставку. В Заксобрании региона отвергли связь ухода главы с ситуацией с COVID-19. По словам пресс-службы, Илюхин подал заявление об отставке в связи с переходом на новую должность. Нового главу региона выберут в единый день голосования, 13 сентября.

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