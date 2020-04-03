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В Чечне вводится комендантский час из-за коронавируса

В Чечне вводится комендантский час из-за коронавируса
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров ужесточил режим карантина в республике с пятницы из-за эпидемии коронавируса.

"С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР", - написал Кадыров в своём телеграме.

При этом, отметил он, исключение будет сделано для некоторых организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток.

"Это вынужденная мера, которая вводится как часть плана борьбы с распространением коронавируса",- подчеркнул глава Чечни.

Кроме того, с пятого апреля закрывается въезд в республику всех видов транспорта и ограничивается прибытие в республику граждан, напомнил Кадыров.

Чечня

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