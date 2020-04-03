Минприроды попросило выделить 30 млрд для предотвращения мусорного коллапса

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды) и публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) попросили правительство субсидировать региональных операторов управления отходами на 30 млрд рублей, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях распространения коронавируса, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

"Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами, объясняют в министерстве. Впрочем, первые сообщения об экономических проблемах регоператоров появились еще в начале года и объясняются неспособностью чиновников создать прозрачное регулирование и конкурентную отрасль управления отходами", - говорится в публикации.

В распоряжении издания есть подготовленный Минприроды проект постановления правительства РФ о предоставлении безвозвратных субсидий региональным бюджетам, ВЭБ.РФ и другим банкам для покрытия убытков и неплатежей по кредитам региональных операторов по управлению твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 апреля до конца 2020 года.

В ведомстве газете заявили, что это "позволит в сложной экономической и санитарно-эпидемиологической обстановке (...) распространения коронавирусной инфекции сохранить финансовую устойчивость и не допустить частичного или полного прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО".

Причины такой необходимости, как видят их в министерстве,увеличение объема ТКО из-за карантина, ожидаемый рост неплатежей за вывоз отходов и неадекватные тарифы, которые устанавливаются регионами ниже экономически обоснованного уровня, уточняется в статье. Такие тарифы, считают в Минприроды, не позволяют региональным операторам окупить сделанные инвестиции.

Ссылаясь на данные ППК РЭО, министерство отмечает, что собираемость платежей граждан за услугу составляет 79%, и "без господдержки (...) финансовая устойчивость региональных операторов по обращению с ТКО крайне низкая", сообщается в публикации.

При этом проект постановления суммы необходимых субсидий и ее экономического обоснования не содержит, но отмечает, что в предбанкротном состоянии сегодня находятся 17 компаний в десяти субъектах РФ.

По данным издания, на состоявшемся в четверг совещании у отраслевого вице-премьера Виктории Абрамченко Минприроды и РЭО запросили субсидий на 30 млрд рублей, в то время как весь объем платежей граждан за вывоз ТКО в 2019 году, по оценкам Счетной палаты, составляет 182 млрд рублей.

Между тем, по данным газеты, в министерстве экономического развития РФ предложения Минприроды о субсидировании, не говоря уже о запрашиваемой сумме, сочли необоснованными.

"У вас неактуальная информация. Работа региональных операторов в целом себя оправдывает. Это такая же сфера услуг, как работа СМИ. Она не всегда соответствует ожиданиям всего населения, и в ней также есть лидеры и отстающие", - заявили изданию в Минэкономики в ответ на просьбу прокомментировать инициативы ведомства в Минприроды.

Вице-премьер Абрамченко в четверг не согласилась с запросами министерство природных ресурсов и экологии РФ и содержанием проекта постановления. По данным издания, на совещании запросы министерства были снижены до 10 млрд рублей. И эта сумма, вероятнее всего, изменится, пишет "Коммерсант".