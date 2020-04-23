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Правительство утвердило предложения Минприроды о продлении лицензий до конца года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава правительства Михаил Мишустин подписал изменения, которые касаются применения разрешительных режимов законом "О недрах" в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, в 2020 году право пользования недрами не прекращается, в том числе в связи с истечением установленного в лицензии срока ее действия (за исключением прекращения по заявлению обладателя разрешения).

В период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. приостанавливается течение предельных сроков подачи документов, связанных с получением права пользования недрами в целях разведки и добычи полезных ископаемых.

Со дня вступления в силу постановления правительства от 22 апреля 2020 г. №557 возможно приостановление и ограничение права пользования недрами сроком до 2 лет по заявке пользователя недр, направленной в орган, предоставивший лицензию.

Срок устранения нарушений условий пользования недрами, устранения которых истекают в период с 15 марта по 31 декабря, продлевается на один год.

Также в 2020 году допускается эксплуатация гидротехнического сооружения без внесения и (или) обновления сведений в Российском регистре гидротехнических сооружений и соответствующего разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения.

Как сообщалось, Минприроды направило в Минэкономразвития документ "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году". Он содержит меры, направленные на поддержку компаний-недропользователей и обеспечение устойчивого развития горнодобывающего и геологоразведочного секторов экономики в период действия ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявлял "Интерфаксу", что складывающаяся экономическая ситуация, связанная с падением цены на нефть и пандемией, явно потребует корректировки проектных документов недропользователей, но все будет осуществляться индивидуально.

"С учётом цены на нефть, снижения объема потребления энергоресурсов и пандемии корректировка проектных документов явно потребуется. Необходимо создать максимально комфортные условия работы для наших недропользователей, особенно для тех, кто работает в Арктике, где и в обычное время не легко. При этом важно рассматривать каждый конкретный случай индивидуально. Необходимо также учитывать, что административная процедура корректировки проектных решений представляет собой коллегиальное межотраслевое рассмотрение заявок от компаний-недропользователей. В условиях действия ограничительных мер пока созыв всех экспертов затруднителен", - говорил глава Минприроды.

Михаил Мишустин Минприроды

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