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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
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Первый пациент с коронавирусом умер в Приморье

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пациент с диагностированным коронавирусом скончался в больнице во Владивостоке, сообщил губернатор края Олег Кожемяко в своем инстаграме в пятницу.

"Искренне соболезную родным и близким", - написал губернатор. От отметил, что пациент был на лечении с 23 марта с пневмонией.

Как сообщалось, в Приморье выявлено семь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны.

Первые случаи заражения новой инфекцией были подтверждены в регионе в конце марта. Заболевшими оказались двое человек, вернувшихся из поездки в Европу.

Приморский край Олег Кожемяко

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