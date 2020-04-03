Первый пациент с коронавирусом умер в Приморье

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пациент с диагностированным коронавирусом скончался в больнице во Владивостоке, сообщил губернатор края Олег Кожемяко в своем инстаграме в пятницу.

"Искренне соболезную родным и близким", - написал губернатор. От отметил, что пациент был на лечении с 23 марта с пневмонией.

Как сообщалось, в Приморье выявлено семь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны.

Первые случаи заражения новой инфекцией были подтверждены в регионе в конце марта. Заболевшими оказались двое человек, вернувшихся из поездки в Европу.