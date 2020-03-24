В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Приморском крае лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба администрации региона.

Как сообщили в приморском минздраве, заболевшие - взрослые люди, вернувшиеся из поездки в Европу. В настоящее время пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Все, кто находился в контакте с зараженными, также находятся под наблюдением, добавили в ведомстве.

Всего в России, по состоянию на понедельник, было выявлено 438 случаев заражения коронавирусом, причем все новые случаи - 71 - были зарегистрированы в Москве. 17 человек выздоровели, одна женщина с коронавирусом умерла.