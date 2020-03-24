Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Приморском крае лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба администрации региона.

Пандемия коронавируса

Как сообщили в приморском минздраве, заболевшие - взрослые люди, вернувшиеся из поездки в Европу. В настоящее время пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Все, кто находился в контакте с зараженными, также находятся под наблюдением, добавили в ведомстве.

Всего в России, по состоянию на понедельник, было выявлено 438 случаев заражения коронавирусом, причем все новые случаи - 71 - были зарегистрированы в Москве. 17 человек выздоровели, одна женщина с коронавирусом умерла.

Приморский край

Новости по теме

Новости

Ритейлеры сообщили о нормализации спроса на товары первой необходимости

Что произошло за день: понедельник, 23 марта

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

В РФ начались проблемы с депортацией мигрантов

В РФ начались проблемы с депортацией мигрантов

Застрявших за рубежом россиян призвали до 24 марта обратиться в посольства

Застрявших за рубежом россиян призвали до 24 марта обратиться в посольства

Разносившая коронавирус инфекционист Ставрополья уволена

Разносившая коронавирус инфекционист Ставрополья уволена

Аэропорты России обратились к Мишустину за "экстренными мерами поддержки"

СКР занялся поиском распространителей панических фейков о коронавирусе

Рецидивист убил полицейского в Волгограде

Источник узнал предложенную Москвой цену поставок российской нефти в Белоруссию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');