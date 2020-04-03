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Путин поручил кабмину за неделю нарастить производство средств защиты и дезинфекции

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 апреля обеспечить наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также их поставку в необходимых объемах и создание резерва. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, правительству поручено предоставлять гражданам, в том числе, через СМИ и Интернет, своевременную и достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в мире и в России, "а также (обеспечить) проведение разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики этой инфекции с привлечением добровольческих (волонтерских) и иных общественных организаций".

Кроме того, поручено обеспечить "проведение федеральными научными, медицинскими и иными организациями работ по созданию новых тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также вакцин для ее профилактики".

Президент также поручил выделить из федерального бюджета в 2020 году бюджетные ассигнования на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом, а также медицинским работникам, наблюдающим пациентов на дому, и сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, которые задействованы в обследовании граждан и выявлении заболевших.

Путин поручил правительству России обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в частности, для заказа лекарств онлайн и получения государственных услуг, дистанционного обучения.

Владимир Путин

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