Интернет-компании предложили правительству свой вариант правил дистанционной торговли лекарствами

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), структуры "Яндекса" и Mail.ru Group предложили премьер-министру Михаилу Мишустину свой вариант концептуальных правил дистанционной торговли лекарствами, следует из письма, с которым ознакомился "Интерфакс".

Документ подписали руководители АКИТ, "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Такси", Delivery Club и "Все аптеки Mail.ru". Подлинность письма "Интерфаксу" подтвердил глава АКИТ Артем Соколов и пресс-служба "Яндекс.Маркета".

Бизнес предлагает наделить правом дистанционно продавать безрецептурные лекарства юрлица с лицензией на фармацевтическую деятельность в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения.

По их предложению, заказать лекарства можно через сайт аптечной организации или на ресурсах третьих лиц при условии, что потребитель может ознакомиться с информацией о продавце: наименование, ОГРН, адрес, информация о лицензии.

Упаковка препаратов должна обладать контролем вскрытия; транспортировка лекарств должна осуществляться с соблюдением температурного режима; доставку лекарств предлагается разрешить на территории всей РФ при соблюдении требований к доставке и упаковке.

"Для дистанционной торговли рецептурными препаратами в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, предлагаем установить временный порядок доставки лекарственных препаратов по правилам дистанционной торговли безрецептурными лекарственными препаратами", - говорится в письме. В документе подчеркивается, что компании готовы технологически обеспечить население в том числе рецептурными лекарствами.

В пресс-службе Mail.ru Group сказали "Интерфаксу", что предлагаемые в документе правила "особенно важны" для того, чтобы обеспечить "миллионы россиян" удобным и безопасным доступом к лекарствам.

То, что сервис доставки еды Delivery Club работает более чем в 150 городах РФ, а к платформе "Все аптеки" подключено 46% российских аптек, позволит наладить быструю бесперебойную доставку всех необходимых препаратов, утверждают в пресс-службе Mail.ru Group.

"Благодаря доставке медикаментов на дом мы сможем уменьшить очереди в аптеках и, соответственно, замедлить распространение коронавируса - а также в целом повысить качество жизни россиян", - резюмировали в интернет-холдинге.

""Яндекс.Маркет" и маркетплейс "Беру" готовы к доставке лекарств, мы очень ждём постановление правительства, чтобы начать работу в соответствии с правилами", - сказали в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

В "Яндекс.Такси" заверили, что готовы начать доставку лекарств в любой момент и лишь ожидают постановления правительства, которое определить правила их доставки. В настоящее время с "Яндекс.Такси" готовы запускать доставку лекарств компании "Апрель", "Асна", "Озерки", в перспективе услуга заказа лекарств будет доступна на сайтах более 10 компаний. Сервис заказа еды "Яндекс.Еда" планирует начать работу с сервисом "Здравсити".

"Продажи должны осуществляться лицензированными организациями, а правила продажи и доставки четко регулироваться, поскольку от прозрачности процедуры зависит здоровье населения. Вместе с другими игроками интернет-отрасли мы предложили прозрачные правила, которые готовы внедрить и четко соблюдать, а проведенное нами тестирование дает уверенность, что наши бизнес-процессы готовы фактически к моментальному запуску доставки по стране, когда это будет разрешено", - сказал директор по связям с государственными органами Ozon Сергей Кучушев.

В АКИТ входят Ozon, а также Wildberries, Lamoda, "Утконос", "Детский мир", "Ашан", "Перекресток" и ряд других компаний.

Как подчеркнула вице-президент ассоциации Лия Левинбук, интернет-торговля очень сильно отличается от традиционной розницы и от форматов, в которых привыкли работать аптеки: в неё заложены принципы наличия максимально широкого ассортимента, приобретения товаров из других категорий, полная корзина, высокая скорость доставки.

"От того, какие правила будут приняты, будет зависеть, будет работать закон или нет, а значит, и получат покупатели лекарства на дом или нет. Сейчас же идут обсуждения об установлении территориальных ограничений по доставке, обязанностях сертифицировать во ФСТЭК CRM систему, специальных требованиях к образованию курьеров. Е-коммерс так не работает", - сказала она.

"Именно поэтому мы обращаем внимание только на самые важные требования, которые необходимы для безопасного осуществления этой деятельности. А всё остальное не имеет никакого отношения к e-commerce - а только усложняет работу", - добавила Левинбук.

17 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и поручил правительству усилить меры по борьбе с контрафактом.