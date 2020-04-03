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ФСБ задержала вице-губернатора Кировской области по подозрению во взяточничестве

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УФСБ в пятницу.

3 апреля при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей Плитко был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД России по региону, говорится в сообщении пресс-службы. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

По данным пресс-службы, в сентябре-октябре 2018 года чиновник создал организованную преступную группу, которая занималась получением взяток от индивидуальных предпринимателей и юрлиц Кировской области. В обмен на взятки бизнесмены получали право заключать договора с госпредприятием "Кировгослехоз" на куплю-продажу древесины, сообщили в ФСБ.

Плитко занимает пост вице-губернатора Кировской области с марта 2019 года.

Андрей Плитко ФСБ Кировская область Кировгослесхоз

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