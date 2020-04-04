Арестован вице-губернатор Кировской области, обвиняемый в получении взятки

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Суд отправил под арест вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, задержанного с поличным при получении крупной суммы денег, сообщается на сайте СКР в субботу.

Второй задержанный - министр лесного хозяйства региона Алексей Шургин - по решению суда помещен под домашний арест.

По версии следствия, в 2018 году Плитко, используя свои служебные полномочия, создал организованную преступную группу. Ее участники получали взятки в особо крупном размере от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение с "Кировгослесхозом" договоров о купле-продаже древесины.

Плитко задержали 3 апреля при получении части взятки от Шургина в размере 3,4 млн рубле.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).