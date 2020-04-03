Глава Тамбовской области пристыдил мэра и депутатов Тамбова за начисление премий

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назвал безнравственным поступок депутатов думы Тамбова, выписавших себе премии.

"Недавняя история с утверждением депутатами Тамбовской городской думы крупных премий лицам, занимающим муниципальные должности, вызвала немало обсуждений. И я крайне обеспокоен сложившейся ситуацией", - приводятся на сайте регионального отделения партии "Единая Россия" слова Никитина.

Он отметил, что депутаты имели право на принятие такого решения в соответствии с городским уставом. Более того, премия эта была выплачена за счет экономии фонда оплаты труда, то есть не было дополнительных расходов бюджета.

"Все по закону, какие могут быть вопросы. А вопросы имеются. И вопросы эти не про законность, а про этичность. Подумайте сами - в такой очень непростой период почти единогласное утверждение премий руководству города не просто нескромно, неэтично, несвоевременно, но и нарочито вызывающе", - подчеркнул Никитин.

Губернатор отметил, что и без того дефицитный бюджет Тамбова находится в серьезном положении. Ситуация осложняется распространением коронавирусной инфекции.

"Очевидно, что именно сейчас важно еще более взвешенно определять финансовые цели и задачи, скрупулезно подходить к расходным обязательствам. Вместо того, чтобы искать дополнительные источники дохода и сокращать расходы, депутаты принимают такое крайне непопулярное решение, которое негативно отражается не только на их репутации, но и на репутации любого представителя власти", - сказал глава региона.

При этом губернатор заметил, что оценка деятельности главы Тамбова в сложившихся условиях будет проведена отдельно.

"Как высшее должностное лицо области и как исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" настоятельно рекомендую депутатам гордумы Тамбова вспомнить о нравственных ориентирах и принять единственно верное сейчас решение. Глава города Тамбова уже приняла решение отказаться от премии и оставить её в бюджете города. Такой подход будет не только справедливым, но и даст вам, коллеги, право честно смотреть в глаза своим избирателям", - подчеркнул Никитин.

Ранее сообщалось, что депутаты Тамбовской городской думы приняли решение премировать ряд муниципальных служащих, в том числе главу Тамбова. Премии получили также депутаты гордумы, работающие на постоянной основе, глава горизбиркома и глава Контрольно-счетной палаты.

В свою очередь, глава Тамбова Наталия Макаревич в этот период находилась с дочерью во Вьетнаме. По словам чиновницы, во Вьетнам она вылетела 16 марта, когда ограничения еще не вводились. 28 марта мэр вернулась в Тамбов и ушла на 14-дневный карантин. Также чиновница отказалась от выписанной ей премии в сумме 168 тыс. рублей.