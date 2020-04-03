Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 013 157+80 552

Путин заявил о готовности России к договоренностям в рамках ОПЕК+

Путин заявил о готовности России к договоренностям в рамках ОПЕК+
Фото: Reuters

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова к договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма ОПЕК+ и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих координированных усилий, скоординированных действий добычу", - сказал президент РФ на совещании по ситуации на глобальных рынках.

Он подчеркнул: "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше может, чуть больше. Для этого мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить эти вопросы".

Путин отметил, что все должно происходить по-партнерски. "И полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года", - сказал он.

Цель - цена не ниже 40 долларов за баррель

Президент заявил, что причины снижения цен и добычи "связаны прежде всего с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства, снижением спроса - транспорт, промышленность и так далее".

Путин напомнил, что Россия не была инициаторам разрыва сделки ОПЕК+. Среди ключевых причин обвала цен на нефть он назвал выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ с целью избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть.

"Для того, чтобы это сделать, цена должна быть ниже $40 за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам-то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на $40 за баррель", - заявил Путин в ходе совещания.

Ситуация на энергетических рынках негативно влияет на финансово-экономическую устойчивость в мире, заявил Путин.

"Подобное положение дел не только самым негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, но и подрывает инвестиционные программы, может отразиться и на сохранении рабочих мест", - сказал он на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках.

"Что еще вызывает тревогу: все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать", - добавил Путин.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "в совещании участвовали члены руководства правительства, администрации президента, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и главы крупнейших нефтяных компаний: "ЛУКОЙЛа" - Вагит Алекперов, "Газпром нефти" - Александр Дюков, "Татнефти" - Наиль Маганов, "Роснефти" - Игорь Сечин. Также присутствовал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев". В открытой части совещания выступили Путин и Новак.

Владимир Путин

Новости

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Что произошло за день: пятница, 3 апреля

Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п

Онлайн-продажи на АЗС кратно выросли из-за коронавируса

Онлайн-продажи на АЗС кратно выросли из-за коронавируса

Четыре компании из РФ начали оформлять документы на поставку нефти в Белоруссию

Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Мэр Москвы счел бессмысленным принятие одинаковых мер против вируса по всей РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');