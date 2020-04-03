Путин заявил о готовности России к договоренностям в рамках ОПЕК+

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова к договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма ОПЕК+ и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих координированных усилий, скоординированных действий добычу", - сказал президент РФ на совещании по ситуации на глобальных рынках.

Он подчеркнул: "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше может, чуть больше. Для этого мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить эти вопросы".

Путин отметил, что все должно происходить по-партнерски. "И полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года", - сказал он.

Цель - цена не ниже 40 долларов за баррель

Президент заявил, что причины снижения цен и добычи "связаны прежде всего с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства, снижением спроса - транспорт, промышленность и так далее".

Путин напомнил, что Россия не была инициаторам разрыва сделки ОПЕК+. Среди ключевых причин обвала цен на нефть он назвал выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ с целью избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть.

"Для того, чтобы это сделать, цена должна быть ниже $40 за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам-то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на $40 за баррель", - заявил Путин в ходе совещания.

Ситуация на энергетических рынках негативно влияет на финансово-экономическую устойчивость в мире, заявил Путин.

"Подобное положение дел не только самым негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, но и подрывает инвестиционные программы, может отразиться и на сохранении рабочих мест", - сказал он на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках.

"Что еще вызывает тревогу: все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать", - добавил Путин.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "в совещании участвовали члены руководства правительства, администрации президента, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и главы крупнейших нефтяных компаний: "ЛУКОЙЛа" - Вагит Алекперов, "Газпром нефти" - Александр Дюков, "Татнефти" - Наиль Маганов, "Роснефти" - Игорь Сечин. Также присутствовал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев". В открытой части совещания выступили Путин и Новак.