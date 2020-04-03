Нефтекомпании США разделились по вопросу об участии в сокращении добычи

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американские нефтяные компании не имеют единого мнения в отношении возможности участия в соглашении трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти, которое не имело бы исторических прецедентов, пишет The Wall Street Journal.

Некоторые ведущие корпорации, включая Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., выступают против. Сланцевые производители, такие, как Pioneer Natural Resources пытаются найти пути для присоединения к российско-саудовскому плану, некоторые из них поддерживают снижение производства на 500 тыс. баррелей в сутки, сказал источник газеты. Однако крупнейшие корпорации опасаются, что из-за участия в сокращении добычи против них могут быть предъявлены антимонопольные судебные иски.

Страны ОПЕК + рассматривают возможность приглашения США и Канады к участию в видеоконференции в понедельник. Исход этого обсуждения будет в значительной степени зависеть от того, удастся ли президенту Дональду Трампу и нефтяным компаниям США прийти к консенсусу в ходе встречи в пятницу. Москва и Эр-Рияд дали понять, что не будут сокращать добычу, если то же самое не сделают США.

Также в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия понимает законодательные ограничения США (относительно возможно картельного сговора - ИФ) по возможному согласованному снижению нефтедобычи, но считает, что можно найти способы сотрудничества.

В частности, WSJ в пятницу со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написал, что администрация США обсудила возможность закрытия нефтедобычи в Мексиканском заливе на карантин, поскольку у нескольких работников обнаружен коронавирус. В таком случае, добыча нефти в США снизится на 2 млн б/с по сравнению с текущим уровнем в 13 млн б/с.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, нужно снизить нефтедобычу примерно на 10 млн б/с по сравнению с уровнем первого квартала, но сделать это по-партнерски, с участием не только ОПЕК+, но и других стран.