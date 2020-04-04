Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Красноярском

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Рейсовый междугородний автобус с 14 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся по дороге из Абазы (Хакасия) в Красноярск, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МВД России по региону.

"В 4:00 утра (по местному времени - ИФ) водитель рейсового автобуса, ехавшего из поселка Абаза в Красноярск, не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились 14 пассажиров, 6 из них после происшествия были направлены в больницу в городе Дивногорске. Тяжело пострадавших нет, у всех - в основном ушибы. Несовершеннолетних в автобусе также не было. Водителя проверили на содержание алкоголя - результат отрицательный, он был трезв", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что трасса "Енисей" на которой произошла авария, не перекрывалась. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.

По данным пресс-службы регионального Главка МЧС, на ликвидацию последствий привлекалось десять спасателей и три единицы техники.