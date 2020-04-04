Ивановская больница закрылась на карантин из-за 11 положительных тестов на COVID-19

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Ивановская областная больница временно приостановила экстренную и плановую госпитализацию пациентов и закрылась на карантин на 14 дней, сообщает пресс-служба правительства региона.

Такое решение принято в связи с получением положительных экспресс-тестов среди пациентов и персонала медучреждения.

По сообщению областного департамента здравоохранения, за минувшие сутки в регионе были выявлены 11 человек с положительными экспресс-тестами на коронавирус: двое сотрудников облбольницы и пациенты.

Пресс-служба правительства региона уточняет, что для предотвращения распространения вируса домой выписаны порядка 300 пациентов, которым не требуется экстренная помощь. Они будут находиться в режиме домашнего карантина, пройдут тестирование на COVID-19.

На лечении в больнице остаются пациенты как хирургического, так и терапевтического профиля в отделении общей реанимации и в реанимационных блоках. В общей сложности это примерно 80 человек.

"Вместе с больными 14 дней на карантине проведут и медики. То есть мы не будем покидать стены больницы все 14 дней карантина, и главврач в том числе. На две недели мы будем оторваны от обычной жизни и от своих близких. И я благодарен врачам, среднему медицинскому персоналу, людям, которые приняли решение выполнить свой долг", - приводятся в сообщении слова главного врача областной больницы Игоря Волкова.

Во всех корпусах ОКБ будет проведена дезинфекция. Пациентов, которым понадобится медицинская помощь, примут другие медицинские учреждения области.

Плановая госпитализация будет отложена до того момента, как областная больница вернется к работе в обычном режиме, а при необходимости экстренной госпитализации больные будут направляться в другие больницы. Кроме того, специалисты Ивановской облбольницы будут проводить консультации пациентам дистанционно.

"Областная больница вернется к нормальной работе после того, как на коронавирус будет обследован персонал больницы (порядка 1 тыс. 200 сотрудников) и пройдет полная дезинфекция всех помещений больницы", - уточняет пресс-служба.