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В России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве отдельных должников

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В России на полгода вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников, сообщила пресс-служба правительства в субботу.

Согласно постановлению правительства РФ от 3 апреля, мораторий распространяется на следующие категории должников:

- организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида деятельности которых указан в списке сфер, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки;

- организации, включенные в перечень системообразующих и стратегических, а также федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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