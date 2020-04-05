ФНС определила компании и ИП, на которые действует мораторий на банкротство
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список лиц, на которые распространяется полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве. В этом перечне около 1,29 млн компаний и индивидуальных предпринимателей.
В списке упомянуты примерно 948 тыс. индивидуальных предпринимателях и около 342 тыс. компаниях из отраслей, наиболее пострадавших от введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Соответствующий перечень отраслей ранее утвердила правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. В него, в частности, попали: авиаперевозки, автоперевозки; турагентства, гостиничный бизнес; общественное питание, парикмахерские, химчистки и т.д.
Из постановления правительства РФ от 3 апреля 2020 года №428 следует, что возможность распространения моратория на банкротства на компанию будет определяться по коду ее основного вида деятельности по состоянию на 1 марта 2020 года.
Кроме того, в обнародованном сегодня списке более 1,6 тыс. компаний, включенных в перечни системообразующих, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Ранее сообщалось, что в перечень системообразующих были включены 646 организаций. Среди системообразующих в "мораторном" списке, в частности, ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина, АО "Башнефтегеофизика", ПАО "НОВАТЭК", ООО "Мэйл.ру", ООО "Яндекс", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат".
Из "стратегов", в частности, в опубликованном списке упоминаются Банк ВТБ, аэропорты "Шереметьево" и "Кольцово".
В конце марта парламент принял закон, разрешающий правительству вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве "в исключительных случаях, например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и существенном изменении курса рубля". Правительство должно определить категории лиц, виды экономической деятельности, на которые распространяются временные ограничения. Во время действия моратория кредиторы компаний, попавших в список правительства, не смогут инициировать их банкротство.