В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске последователя запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК)

При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован. На месте перестрелки были обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему.

Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.