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Фрегат "Адмирал Горшков" пройдет модернизацию в Северодвинске

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Северодвинск, где он пройдет частичную модернизацию систем и механизмов, сообщила в субботу пресс-служба Северного флота.

"Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" завершил межбазовый переход через Баренцево и Белое моря и прибыл в Северодвинск. Корабль был ошвартован у одного из причалов Беломорской военно-морской базы. Экипаж фрегата здоров, материальная часть - исправна", - сообщили в пресс-службе.

В Северодвинске корабль пройдёт плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов на предприятиях судоремонтного комплекса, а в дальнейшем проведёт ряд испытаний в Белом море.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 был построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Фрегаты проекта 22350 - многофункциональные боевые корабли, способные эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше полутора тысяч километров.

Адмирал Горшков Северодвинск

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