На Приобском месторождении локализовали распространение коронавируса

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - На Приобском месторождении распространение вирусной инфекции локализовано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "РН-Юганскнефтегаз".

На производственных объектах месторождения производится круглосуточный медицинский осмотр работников в специально организованных помещениях, которые проходят дезинфекцию по особому графику, уточнили на предприятии.

На территории правобережной части Приобского месторождения произведена профилактическая и заключительная дезинфекция зданий и объектов общей площадью 38 000 кв. м, добавили в обществе.

На Приобском месторождении снято ограничение передвижения производственной техники и грузов. При этом водителям в целях профилактики по-прежнему запрещено покидать кабину и контактировать с людьми на расстоянии ближе 1,5 метров, сохраняется запрет на перевозку персонала в частном порядке, напомнили в обществе.

Все производственные процессы на объектах "РН-Юганскнефтегаз" ведутся в штатном режиме, подчеркнули на предприятии.

1 апреля власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что на Приобском месторождении был зафиксирован случай заражения коронавирусом.

Приобское месторождение открыто в 1982 году, введено в разработку в 1999-м. По величине извлекаемых запасов нефти Приобское месторождение относится к уникальным, по геологическому строению - к сложным. "Газпром нефть" разрабатывает южную часть Приобки, "Роснефть" - северную.