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Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.

"Могу дать краткую оперативную информацию по тем вопросам, которые интересуют, по оперативной обстановке, связанной с коронавирусом. Как вы знаете, вчера осложнилась ситуация на Приобском месторождении, это зона деятельности "Роснефть-Юганскнефтегаз", - сообщил заместитель губернатора Югры Александр Тиртока журналистам в среду.

По его словам, в вахтовых поселках располагаются вахтовые рабочие и сервисные компании, оказывающие услуги "Роснефти".

"Осложнилась обстановка с коронавирусом в связи с тем, что один из сотрудников сервисной компании не заявил о своем пребывании за границей и после туристической поездки, мест с неблагоприятной обстановкой и вернулся на вахту в район Приобского месторождения", - сказал Тиртока.

Как сообщалось, 31 марта в ХМАО было подтверждено два новых случая коронавируса, один из них - на месторождении в Ханты-Мансийском районе, но его название не называлось.

Приобское месторождение открыто в 1982 году, введено в разработку в 1999-м. По величине извлекаемых запасов нефти Приобское месторождение относится к уникальным, по геологическому строению - к сложным. "Газпром нефть" разрабатывает южную часть Приобки, "Роснефть" - северную.

НК "Роснефть" - один из крупнейших недропользователей в ХМАО. Ее дочернее предприятие "РН-Юганскнефтегаз" ведет добычу и геологоразведку на 31 месторождении региона.

ХМАО COVID-19

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