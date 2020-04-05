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В Кремле посоветовали готовиться к мировому экономическому кризису

В Кремле посоветовали готовиться к мировому экономическому кризису
Фото: Vostock-photo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Мировой кризис, спровоцированный, среди прочего, вспышкой коронавируса, "еще заявит о себе", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) представитель Кремля констатировал, что нужно готовиться к этому кризису.

"Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", - заявил Песков. Его высказывания приводятся на сайте программы.

Он признал, что продление нерабочего режима в РФ, которое действует до конца апреля, - это огромная нагрузка на экономику страны, но здоровье людей важнее. Песков отметил, что это решение вызвало много споров.

Пресс-секретарь президента РФ также коснулся темы кризиса цен на нефть, отметив, что Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти и не была сторонницей прекращения сделки "ОПЕК+".

Вечером 3 апреля президент РФ провел совещание о ситуации на мировом рынке нефти, в ходе которого заявил, что Россия готова работать и с партнерами в формате "ОПЕК+", и с США для нахождения взаимоприемлемого решения по цене на нефть.

Песков также заявил, что действия Саудовской Аравит, которая пошла на беспрецедентные скидки в цене на нефть, грозят переполнением нефтяных хранилищ и падением этих цен до минимального уровня. Он отметил, что "танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры".

"В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену нефти, что не выгодно ни одной стране", - сказал Песков.

Хроника 27 января – 05 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Дмитрий Песков

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