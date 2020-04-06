CША и Канада начали обсуждать ответ на ценовую войну на рынке нефти

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Представители правительств США и Канады обсуждают возможность установления ввозных пошлин на нефть, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся о прекращении ценовой войны, пишет Financial Times.

В минувшую субботу президент Дональд Трамп на брифинге не исключил возможности введения таких протекционистских мер.

Премьер канадской нефтедобывающей провинции Альберта Джейсон Кенни сообщил FT, что провел по этому поводу переговоры в Вашингтоне, и возможность введения пошлин на импортируемую в Северную Америку нефть обсуждается. По его словам, Альберта рассматривает и вариант присоединения к соглашению ОПЕК+, и представитель провинции будет участвовать в телеконференции представителей добывающих стран 9 апреля.

Американский чиновник подтвердил FT, что Минэнерго США изучает, могут ли пошлины принудить Москву и Эр-Рияд к переговорам, в то же время обсуждения носят предварительный характер и этот шаг рассматривается в числе других вариантов действий.

В пятницу Трамп говорил, что пока не намерен вводить какие-либо ограничительные меры в отношении России и Саудовской Аравии из-за их ценовой политики на мировом нефтяном рынке.

"Пошлины являются источником огромного дохода для нашей страны, другие страны вводят пошлины в отношении нас, создают искусственные границы. Но в том, что касается нефти, мы можем (сделать это - ИФ), но нет, сейчас я не делаю этого", - сказал Трамп.

Он, тем не менее, добавил: "Но если с нами не будут обращаться справедливо, то это, конечно, является средством".

В субботу Трамп еще раз прокомментировал перспективу пошлин: "Если надо будет ввести пошлины на импортируемую нефть, если придется сделать что-то для защиты тысяч и десятков тысяч работников энергетической отрасли, а также наших замечательных компаний, которые создают эти рабочие места, то я сделаю то, что требуется". Низкие цены затронут огромное число рабочих мест, добавил он.