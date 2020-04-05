Коронавирус добрался до Карелии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В республике Карелия официально подтвердились два первых случая заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вирус выявлен у 59-летней жительницы Петрозаводска и у неназванного мужчины. Также госпитализирована его жена, по ней пока нет данных.

В пресс-службе подчеркнули, что диагноз подтвердился у пациентов с ранее условно положительным результатом теста на коронавирус.

По данным на 5 апреля, в Карелии еще два пациента остаются в медучреждении с условно положительным диагнозом COVID-19. Порядка 9 тыс. человек в регионе находятся на самоизоляции.