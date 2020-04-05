Губернатор ЯНАО спрогнозировал 3-кратный рост числа больных COVID-19 в регионе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшее время может утроиться число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, прогнозирует губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он написал в своем инстаграме, что на этот момент на Ямале по-прежнему зафиксировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции.

"Однако, мы ожидаем, что из отправленных в новосибирский "Вектор" анализов не менее 20 придут положительными ", - написал Артюхов.

Губернатор подчеркнул, что не стоит пугаться этих цифр, так все эти люди уже выявлены и изолированы.

Губернатор попросил всех, кто прибывает на Ямал из других регионов, не менее двух недель находиться дома на самоизоляции.

Режим самоизоляции в регионе продлён до конца апреля.