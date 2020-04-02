Коронавирус подтвердился у двух жителей поселка Пангоды около месторождения "Газпрома"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Первые два случая новой коронавирусной инфекции в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердились у жителей поселка Пангоды Надымского района, сообщает оперативный штаб региона.

"Принято решение о введении режима карантина в данном населенном пункте. Это означает усиление мер контроля въезда и выезда, которое будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел", - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, слова которого приводит оперштаб.

"Сегодня мы имеем двух точно подтвержденных больных, но объективно понимаем, что круг общения был (широким у этих людей - ИФ), значит, это количество будет расти", - добавил он.

Позднее в четверг пресс-служба губернатора сообщила, что еще четыре жителя поселка Пангоды госпитализированы в Надымскую больницу с симптомами ОРВИ.

Как сообщалось, в Надыме были госпитализированы два работника Медвежинского газопромыслового управления (филиал ООО "Газпром добыча Надым", поселок Пангоды) с подозрением на коронавирус, они являются жителями поселка Пангоды. В последние две недели эти люди не ездили за границу и не контактировали ни с кем, у кого был подтвержден коронавирус.

Ранее главный государственный санитарный врач по Надымскому району предписал отстранить от работы этих работников.

Жителям поселка Пангоды рекомендовали оставаться дома в режиме самоизоляции. Численность населения поселка оставляет 11 200 человек.

Проводилась полная дезинфекция помещений управления и объектов газового промысла №1 месторождения Медвежье. Было минимизировано передвижение транспорта и персонала между поселком Пангоды и газовыми промыслами Медвежьего месторождения, а также между газовыми промыслами.

Медвежинское газопромысловое управление создано для эксплуатации старейшего в регионе месторождения - Медвежьего. Численность сотрудников филиала - 860 человек, включая административно-управленческий персонал, находящийся в поселке Пангоды, и работников шести цехов (газовых промыслов), рассредоточенных по месторождению.