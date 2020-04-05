Две пожилые пациентки с коронавирусом скончались в Нижегородской области

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области зафиксированы два летальных случая заражения вирусом COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье.

"Коронавирус послужил обострению многих хронических заболеваний у женщин 80-ти и 83-х лет", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, "у обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца".

"У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на 5 апреля, в Нижегородской области 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента уже выписаны.