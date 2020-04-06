Чиновники не считают аварийным здание северской больницы с обрушившимся фасадом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Кардиологический корпус Северской клинической больницы, где в понедельник утром частично обрушился фасад, не является аварийным зданием, но требует капитального ремонта, сообщила пресс-служба ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства".

У здания клинической больницы в Северске Томской области обвалился кирпичный фасад.

Не выдерживает здравоохранение нагрузок. Особенно если здания как на картинках из 18-го века. pic.twitter.com/8kOggA0tk1 — Krychek (@Krychek5) April 6, 2020

Здание построили и ввели в эксплуатацию в 1955 году, в 2009 году там провели капитальный ремонт крыши. Оно остается в списке нуждающихся в капремонте, но аварийным признано не было, следует из пресс-релиза.

Сейчас второй этаж здания законсервирован, на третьем находится кардиологическое отделение, на первом - приемный покой и реанимация для терапевтических пациентов. Можно ли его использовать, определят приглашенные специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).

Кладка фронтона на фасаде здания больницы обрушилась утром в понедельник. Никто не пострадал. Кирпичи завалили парковку.