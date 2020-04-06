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Часть фасада обрушилась у здания клинической больницы в Северске

По предварительным данным, пострадавших нет

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Обрушение части фасада здания терапевтического корпуса клинической больницы №81 ФМБА России в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Северск Томской области произошло в понедельник утром, сообщили агентству "Интерфакс" в медучреждении.

"Обрушилась часть фасада терапевтического корпуса. Информации о пострадавших не поступало", - сказал сотрудник больницы.

По его данным, на месте обрушения сейчас работает руководство больницы.

В свою очередь очевидцы в соцсетях сообщают, что обрушилась верхняя часть фасада над колоннами. В результате кирпичная кладка упала на парковку перед зданиями.

Томская область

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