Власти Приморья попросили не возвращать россиян домой из КНР через Владивосток

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Приморского края направило в правительство РФ просьбу организовать чартер Москва - Пекин для граждан КНР, возвращающихся на родину, а не везти их транзитом через Владивосток.

Губернатор региона Олег Кожемяко пояснил, что сейчас через Владивосток в каждом рейсе летит от 50 до 100 граждан КНР. "Мы их локализуем в зоне багажа и далее автобусом переправляем через границу", - сообщил он.

Глава региона рассчитывает на положительное решение вопроса.

"Таким образом мы сможем локализовать это окно, по которому сюда проезжает достаточное количество людей , в том числе заболевших", - отметил он.

Кожемяко добавил, что граждане КНР, прибывающие из Москвы во Владивосток, как правило, указывают один адрес пребывания в Приморье. По этому адресу проводится проверка.

Как сообщалось со ссылкой на Генконсульство России в Харбине (КНР), коронавирус выявлен у 20 граждан Китая, возвращавшихся на родину из Москвы через Владивосток в период с 30 марта по 3 апреля.

Эвакуация китайских граждан на родину ведется в Приморье ежедневно.