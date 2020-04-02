У 4 китайцев, вернувшихся на родину через Владивосток, диагностировали COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Четверо китайских граждан, которые возвращались на родину из Москвы через Владивосток, оказались заражены коронавирусом.

Как сообщается в официальном телеграм-канале правительства Приморья, иностранцы прибыли во Владивосток из Москвы 29 марта. Отмечается, что из аэропорта Владивостока до пункта пропуска и в Китай группа добиралась автобусом.

"Водитель автобуса был одет в специальный защитный костюм, все меры предосторожности были приняты. В настоящее время сведения о подтвердившихся случаях заражения у граждан КНР переданы в Роспотребнадзор и на пограничный пункт для принятия дальнейших мер", - отмечается в сообщении. Уточняется, что Роспотребнадзор работает с водителем данного автобуса.

1 апреля в телеграм-канале правительства Приморья было опубликовано видео, где на автобусной остановке у здания аэропорта Владивосток стоят около 20 человек в белых защитных костюмах и масках и с чемоданами. Отмечалось, что группа прибыла рейсом из Москвы.

"По прибытию они направились в Уссурийск, там у них импровизированный сборный пункт. Оттуда они через (поселок - ИФ) Пограничный возвращаются домой", - отмечалось в сообщении телеграм-канала. Также уточнялось, что эвакуация китайских граждан на родину ведется в Приморье ежедневно.

В пресс-службе правительства Приморского края "Интерфаксу" не уточнили количество прибывших жителей КНР и как организована их транспортировка до границы.

Как сообщалось, в Приморском крае с 31 марта постановлением правительства региона введен режим полной самоизоляции. Местным жителям в настоящее время разрешается выходить из дома лишь в случае крайней необходимости.

В крае зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом, двое выписаны.