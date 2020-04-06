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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:08Заразились
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Первый случай гибели зараженного новой коронавирусной инфекцией пациента зарегистрирован в Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мужчине было 62 года. Другой информации о его состоянии не приводится.

По последним данным, в области 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один пациент имеет сомнительный результат исследования, у четырех пациентов с сомнительным результатом диагноз не подтвержден.

В России общее число инфицированных составляет 5389 человек в 79 регионах.

Иркутская область

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