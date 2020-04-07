Окончательные исследования анализов на коронавирус начали проводить в Иркутске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор уполномочил Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутске проводить окончательное исследование анализов на коронавирусс, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Исследования на коронавирусную инфекцию проводят в два этапа. Первый анализ делают в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области", а также в Иркутском областном СПИД-центре. Положительные или сомнительные анализы направляют на повторное исследование в противочумный институт. Ранее анализы доставляли в Новосибирск, в ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", - говорится в сообщении.

Исследование материалов в противочумном институте позволит установить окончательный результат. Здесь будут исследовать анализы пациентов из Иркутской области и соседних регионов.

Институт полностью оснащен необходимыми тест-системами и оборудованием для проведения лабораторных исследований. В настоящее время решается вопрос о проведении первых исследований анализов на коронавирус в других медицинских организациях Иркутска.

Накануне, 6 апреля сообщалось, что диагностическая лаборатория Иркутского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями приступила к обработке тестов на коронавирус. Организация начала тестировать на новую инфекцию здоровых людей без симптомов болезни, а также медиков, которые входят в группу риска.

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области

Как сообщалось, на утро вторника число зараженных новой коронавирусной инфекцией в области остается прежним - 13 человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

По одному случаю инфекции зарегистрированы в Ангарском городском округе (завоз из ОАЭ), в Братском районе (из Испании), в Осинском районе (из Бурятии) и 10 в Иркутске, из них три завозных - из Таиланда, Москвы и Бурятии, семь контактных.

В понедельник, 6 апреля, в регионе был зарегистрирован первый случай гибели пациента с коронавирусом - в областной инфекционной больнице скончался мужчина 62 лет.